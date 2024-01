A especulação sobre uma possível conversa de Renato Portaluppi com o atacante Gabigol, do Flamengo, agitou a torcida do Grêmio nas redes sociais. O jogador enfrenta dificuldades no processo de renovação com o clube carioca, e isso tem gerado contato de muitos clubes brasileiros. E o Grêmio, por óbvio, também está atento a essa possibilidade.