A busca do Grêmio por um novo centroavante segue como prioridade total. A expectativa de novidades na última segunda-feira (22), no entanto, não se confirmou. Renato Portaluppi afirmou após a derrota para o Caxias, no Estádio Centenário, que a segunda poderia ter alguma resposta sobre as investidas feitas nos últimos dias pela direção, mas nada se confirmou publicamente. Uma série de nomes estava em análise, mas o escolhido para suceder Luis Suárez ainda não foi contratado.