O meia Gabriel Silva vestirá uma nova camisa neste início de 2024. Fora dos planos do técnico Renato Portaluppi, o jogador de 21 anos foi cedido à Inter de Limeira até o fim do Campeonato Paulista. Apesar da transferência ter sido concluída no último fim de semana, o clube comunicou o empréstimo apenas na tarde desta segunda-feira (22).