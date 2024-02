Douglas Costa será jogador do Fluminense na temporada de 2024, de acordo com informações do portal ge.globo. Após ter ida encaminhada para a Turquia — ele estava acertado com o Samsunspor e faria exames médicos nesta semana para assinar o contrato —, o jogador foi convencido pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor de planejamento Fred a defender o Tricolor carioca. Foram eles que conduziram a negociação.