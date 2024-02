O Grêmio iniciou a preparação para buscar contra o São José, na próxima quarta-feira (24), a primeira vitória no Gauchão. Na tarde desta segunda (22), no CT Luiz Carvalho, a principal novidade foi o retorno do zagueiro Geromel às atividades com bola. Na sexta-feira (19), ele sofreu uma fratura em um dos dedos da mão direita e ficou de fora da estreia.