O argentino Marchesín é um grande goleiro e deve ser valorizado pelos torcedores caso realmente venha para o Grêmio. Em comparação com o guarda-redes uruguaio do Inter, Rochet, não há vitória para algum lado. Ambos são bons. Só o futuro poderá dizer algo, mas, prospectando agora, considero eles do mesmo nível.