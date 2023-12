Lembro quando meu filho escalava o seu time do vídeo game e sempre um camisa 9, na época do Barcelona, azucrinava ainda mais a minha incapacidade com os dedos no controle remoto. As minhas derrotas eram inquestionáveis e com uma diferença de gols que mais parecia um jogo de basquete. E o goleador tinha nome e sobrenome: Luis Suárez.