A característica principal do Grêmio pós Suárez é a ambição. O torcedor e os dirigentes passaram a acreditar em voos mais altos e nomes gigantes do mercado borbulham na Arena. Na madrugada desta sexta-feira (29), surgiu o nome do argentino Ángel Di Maria, ídolo no país vizinho e um dos protagonistas da última Copa do Mundo.