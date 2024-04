Não é a primeira vez que acontece uma Terceira Guerra Mundial. Já existiram várias situações de estremecimento no Oriente Médio ou na Guerra Fria que acreditávamos ser o fim dos tempos.



O senso comum quer sempre saber quem atacou primeiro, quem iniciou a provocação. Não há como definir.



A crise se agravou no dia 1º de abril, após Israel bombardear o consulado do Irã em Damasco, na Síria.