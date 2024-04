A escritora Roseana Murray, de 73 anos, acabou cruelmente agredida por três cães da raça pit bull no bairro Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, enquanto fazia uma inofensiva caminhada na manhã de sexta-feira (5). Perdeu um braço e teve uma orelha decepada no episódio que quase abreviou a sua existência.