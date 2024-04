Quem já me viu jogando futebol — sim, eu jogo bem, apesar da minha postura inofensiva e cômica de gafanhoto — sabe que evito cair. Não tombo com facilidade. Não rolo no chão. Posso levar peteleco no calcanhar, carrinho, trombada, voadora, e faço de tudo para me manter de pé. Cambaleio, porém jamais me entrego. Tento me segurar em corrimões imaginários ou nas costas dos meus adversários.