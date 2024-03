A história de Thelma e Louise é centrada em melhores amigas capazes de fazer tudo para salvar uma à outra dos perigos do machismo, representados por tentativa de estupro, assédio, roubo. Thelma Dickinson (Geena Davis) e Louise Sawyer (Susan Sarandon) viajam de carro e se instalam em uma cabana de pesca nas montanhas durante um fim de semana, para dar uma pausa às suas existências sombrias no Arkansas — só que o passado as persegue e o futuro sempre as coloca como suspeitas.