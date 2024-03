A mulher não tem chance de se distrair, não pode se desligar da sua segurança e, caso algo aconteça, ainda ocorre a culpabilização da vítima. O que me deixa mais perplexo é que 58% dos abusos são cometidos por pessoas próximas, dentro de casa, pelos inimigos íntimos. Para refletir sobre o tema, recomendo o livro Da Sempre Tua, de Claudia Tajes e Diana Corso, lançado no próximo sábado (9) às 17h no Instituto Goethe, em Porto Alegre.