Se tivesse acontecido há nove anos, há oito anos, há sete anos, teríamos motivos para comemorar a reinauguração do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, nosso glorioso símbolo de educação do Rio Grande do Sul, prédio de mais de 150 anos, patrimônio histórico tombado, junto do Parque Farroupilha.