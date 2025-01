Ditadura nunca mais

O Brasil experimentou as consequências amargas de uma ditadura militar entre 1964 e 1985. Durante esse período, enfrentamos prisões arbitrárias, torturas, desaparecimentos e assassinatos políticos. Essa realidade sombria é retratada no premiado filme Ainda Estou Aqui, que rendeu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de Melhor Atriz . A trama narra a jornada de Eunice Paiva, advogada que se tornou ativista política e defensora dos direitos humanos após o sequestro, tortura e assassinato de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, em um quartel militar em São Paulo.

Horrores como esse eram encobertos pela censura, que proibia a imprensa de noticiar tudo que não fosse de interesse do regime. As restrições não se limitavam à área política. A proibição chegou a tal ponto que jornalistas foram impedidos de alertar a população sobre um surto de meningite no começo dos anos 1970. Com medo de danos à imagem do país no exterior, o governo proibiu notícias e comentários sobre o assunto.