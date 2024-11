O peso dos famosos nas eleições dos Estados Unidos

No Brasil, o tempo dos comícios com shows de artistas e propagandas com cantores e atores ficou para trás. Nos Estados Unidos, ao contrário, os famosos mais uma vez estão se posicionando e participando dos grandes eventos de campanha. Comediantes, atores, cantores, celebridades da internet. Famosos de todas as frentes tomaram a palavra. A maioria para o lado de Kamala Harris.