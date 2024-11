Opostos que não se atraem

Um mapa azul e vermelho, quase como um Gre-Nal, mas muito menos amistoso e com lacunas a serem preenchidas. Os Estados Unidos vivem uma eleição acirrada e que já está na história antes mesmo do seu resultado. Tem um presidente que desiste no meio da campanha. Um ex-presidente que tenta pela terceira vez. Uma vice que quer ser a primeira mulher eleita para comandar o país.