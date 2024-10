Kamala ou Trump, quem é melhor para o Brasil?

Até algum tempo atrás, quem acompanha a política americana não teria dúvida ao responder à pergunta do título. Os democratas costumam ser mais protecionistas do que os republicanos. Logo, um presidente do partido de Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt seria melhor para os interesses brasileiros. Os democratas, por outro lado, têm histórico maior de aumento de subsídios, por serem muito mais ligados aos setores que fazem lobby para o agronegócio americano.