Curso da UFRGS realiza rifa para arrecadar recursos para atingidos na enchente

A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), criou durante a enchente de maio uma campanha chamada Quando a Água Baixar, com o objetivo de arrecadar recursos para estudantes, servidores e terceirizados impactados pela catástrofe. Para continuar a iniciativa, o curso está realizando uma rifa solidária.