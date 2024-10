Trump ou Kamala? Veja as chances de cada um vencer a eleição nos EUA

A pouco mais de duas semanas da eleição presidencial nos Estados Unidos, é impossível dizer quem vencerá. Nas pesquisas nacionais, há empate técnico, com leve vantagem para a atual vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris: 50% a 49% de Donald Trump no Emerson College Polling Center, e 51% contra 49% pela The Harris Pool (as mais recentes, até sexta-feira, 18).