Projeto de lei que prevê devolução de IPVA para veículos perdidos na enchente vai a plenário na próxima semana

Depósito de veículos no bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Projeto de Lei nº 428/2023, conhecido como “Lei da Devolução do IPVA Pago” , é de autoria do deputado Delegado Zucco (PL) e a expectativa é que seja aprovado ainda este ano .

Na visão do parlamentar, além da devolução proporcional do IPVA já pago em caso de perda total, furto, roubo ou desastres naturais, o projeto também dispensa de pagamento do imposto período em que o veículo não foi utilizado.