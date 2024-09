Preste atenção em si mesmo neste Setembro Amarelo

Tenho fé na nova geração. “Trabalhe enquanto eles dormem” não é mais um conselho seguido pelos jovens. Até pouco tempo atrás eu ainda achava que sucesso era ter o dia todo ocupado. Sinto certa culpa quando paro para descansar. A hora do almoço às vezes parece um luxo. A gente aprende a engolir a comida, preferencialmente lendo um e-mail enquanto leva o garfo à boca. Responder uma mensagem no sábado à noite parecia algo muito importante. Ainda tem quem ache que produtividade é ter reuniões da manhã à noite. Só digo para vocês: como é bom acordar desse delírio coletivo. Muitas vezes a gente precisa de um chacoalhão do corpo para entender isso. Se conseguir sem uma crise de pânico ou algo ainda mais grave, melhor.