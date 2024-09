Senti falta do Twitter

Foi na noite da quarta-feira que passou que senti falta do X pela primeira vez nesses dias sem a rede social no país. Confesso que eu já estava sem acessar há bastante tempo, mas em uma noite de debate presidencial dos Estados Unidos, seria uma bela ocasião para ter a segunda tela à disposição. Muitas vezes o debate alternativo, que é o das as reações do público, é mais divertido que o evento em si. O povo das redes é rápido. Os memes brotam. A criatividade flui. No Instagram não é a mesma coisa porque as postagens não aparecem em ordem cronológica, que seria essencial para a react fazer sentido.