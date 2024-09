Até meu pai quase acreditou que era eu na voz criada por inteligência artificial

Faz algumas semanas que discutíamos em uma reunião de pauta da Rádio Gaúcha como chamar atenção do ouvinte para um tema importantíssimo nas eleições e na vida na internet, que é a inteligência artificial. Os repórteres Lucas Abati e Gabriel Jacobsen estão desde então estudando sobre o tema e entendendo como os túneis digitais funcionam na escuridão, ou o termo em inglês conhecido, a deepfake. O resultado foi uma abertura do Gaúcha Atualidade, programa que apresento na rádio, com minha voz feita por ferramentas de IA (confira no vídeo acima).