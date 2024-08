Sistema de prevenção, investimento e prazos: precisamos de respostas antes da próxima enchente 

A pergunta não é se, mas sim quando vai acontecer de novo. A enchente que está fresca na nossa memória veio 83 anos depois da anterior. Colocando na linha do tempo, aconteceu na época da segunda guerra mundial. A enchente de 1941 era história dos livros e memória dos mais antigos. A de 2024 é medo do que temos pela frente, espera por recursos prometidos e por ações que não vejo acontecerem. Ao menos não no ritmo em que precisam.