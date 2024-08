Debate da Gaúcha: os porto-alegrenses mereciam ter ouvido mais propostas

Faltando dois meses para o primeiro turno das eleições, a Rádio Gaúcha promoveu o encontro entre Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). São os pré-candidatos com pelo menos um representante no Congresso Nacional. Com um formato mais livre, incluindo tempo de debate direto, eu confesso que esperava propostas para a cidade. Ideias com início, meio e fim.