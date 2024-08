Rebeca Andrade brilha mais que a medalha, enquanto o futebol masculino sequer consegue chegar a Paris

Ah, Rebeca Andrade! Nem a gente sabia que precisava parar e assistir às competições da ginástica nessa semana. Rebeca, Flavinha, Júlia, Jade, Lorrane. Elas devolveram a esperança e o orgulho de erguer nossa bandeira para todo mundo ver. Agitaram as redes sociais. Nos fizeram sorrir para a televisão no meio da tarde. Tem ainda a Rayssa, a fadinha do skate. O Caio, da marcha atlética. O Medina voando no surfe. No judô, a emoção da Mayra Aguiar e a indignação do técnico Kiko. O ouro da Beatriz Souza!