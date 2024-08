Os Jogos Olímpicos entram na sua última semana de competições com os mais diversos sentimentos. Da emoção das vitórias à frustração das derrotas, sorrisos e lágrimas se misturaram nos últimos 12 dias. E, claro, algumas polêmicas dentro das quadras, tatames, ringues, campos, raias e até mesmo fora do âmbito do esporte. Uma delas surgiu muito antes de Paris dar início ao maior evento esportivo do planeta: os uniformes, especialmente os do Brasil.