A neta da dona Brecholina chegou no topo

A neta da dona Brecholina é é campeã olímpica. Beatriz Souza se tornou a terceira judoca brasileira a conquistar uma medalha de ouro, na modalidade que já deu ao Brasil 27 pódios.



Mas como bem disse Rafael Macedo "não somos só uma medalha". Beatriz Souza é a neta da dona Brecholina, esposa do Daniel Souza, jogador de basquete que deu uma agradável entrevista no Gaúcha Mais, na qual pude participar com a Kelly Matos, a Mariana Ceccon e o Paulo Germano. E conversando com ele pudemos saber o porque da nossa campeã ser tão gentil. Confira a entrevista abaixo