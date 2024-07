Frustração e emoção no judô; além de atletas condenados, mas livres para competir

Após um dia de comemoração com os pódios de William Lima e Larissa Pimenta, até certo ponto inesperados, o judô brasileiro viveu uma segunda-feira (29) de frustrações e decepções na Arena do Campo de Marte. Daniel Cargnin e Rafaela Silva chegaram a Paris cercados de expectativas e candidatos a deixar a França com uma segunda medalha. Mas ambos sentiram o gosto amargo da frustração. No entanto, em nada muda o que já construíram em suas carreiras.