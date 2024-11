Sarau do Rio retorna a São Leopoldo após estragos causados pela enchente de maio

Boa notícia para o Vale do Sinos! Depois de muita incerteza sobre a realização do Sarau do Rio, em função dos estragos causados pela enchente de maio em São Leopoldo, a organização do evento decidiu, no dia 1º de dezembro, entregar uma edição resiliente à população. Com entrada gratuita, o projeto, que ocorre desde 2017, apresentará, a partir das 15h30min, uma programação cultural variada.