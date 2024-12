Atriz e cantora Júlia Gomes conta que se inspirou em Ana Castela para seu papel em "Rensga Hits!"

Júlia Gomes interpreta Luane na segunda temporada de "Rensga Hits!". Leandro Franco / Divulgação

Júlia Gomes, uma das novidades da segunda temporada de Rensga Hits!, que estreia nesta terça-feira (10) na Globo, após Mania de Você, se inspirou no fenômeno sertanejo Ana Castela para compor a personagem Luane.

Na nova leva de episódios, Luane é a assistente contratada por Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) para cuidar das carreiras de Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann). Mas a guria é uma aspirante a cantora, que fará de tudo para ter sucesso. Luane chega aparentemente como uma jovem prestativa, mas, após ganhar a confiança de todos, mostra suas garras e vai deixar a carreira de Gláucia e Raíssa por um fio.

Na vida real, Júlia e Luane possuem algo em comum: a artista, que também é cantora, tem planos de investir no sertanejo, como conta na entrevista a seguir. Confira!

Você também é cantora e conta que pretende investir mais no sertanejo daqui pra frente. Esse desejo surgiu antes ou depois de interpretar a Luane?

Esse desejo aconteceu antes de fazer parte de Rensga Hits!. Eu estive em um projeto durante quase cinco anos, com músicas pop e algumas mais no estilo sertanejo, gravei um disco e um DVD, mas, infelizmente, não foi lançado. Mas a Luane me trouxe isso de volta, a vontade de não desistir de cantar. Ela me inspirou a continuar.

Se inspirou em Ana Castela para interpretar Luane. Quais outros artistas sertanejos você admira?

Ela foi uma grande inspiração para compor a personagem no sentido visual e artístico. Eu virei morena para este papel e vou usar megahair nas cenas de shows, que, em sua maioria, serão nos sonhos da Luane. Minha maior inspiração no sertanejo foi a Marília Mendonça (1995 — 2021). Admiro outros artistas também, Maiara & Maraisa, Paula Fernandes, Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima... A lista é grande!

Já tinha trabalhado antes com alguém do elenco de Rensga Hits!? Com quem teve mais afinidade?

Eu já tinha trabalhado com a Alice Wegmann, quando eu tinha oito anos de idade. Fizemos a mesma personagem em fases diferentes na novela da Globo A Vida da Gente (2011). Fiquei muito feliz de entrar no elenco especialmente por poder contracenar com ela. E eu tenho mais afinidade com o Maurício Destri (vive o cantor sertanejo Enzzo Gabrielna série). Por ter tido mais cenas juntos, acabamos virando amigos!