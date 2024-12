Brenno & Matheus em show de Réveillon no Rio Grande do Sul: "Vamos fazer essa virada de ano ser inesquecível"

Nas vozes de Brenno & Matheus, "Descer pra BC" está na boca do povo. Brenno & Matheus / Reprodução

O Réveillon de Machadinho, no nordeste do Rio Grande do Sul, terá uma grande atração musical: a dupla paranaense Brenno & Matheus, responsável pelo sucesso Descer pra BC, uma das músicas mais ouvidas no streaming e nas rádios brasileiras atualmente. Segundo a prefeitura do município, o evento será gratuito e ocorrerá no centro da cidade, com shows e queima de fogos em 31 de dezembro.

Viral

Descer pra BC chegou ao topo das paradas de streaming e rapidamente se espalhou pelo país, se tornando um dos maiores hits do momento. Com uma batida envolvente e uma letra que exalta o clima festivo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a canção conquistou o público nas redes sociais e, lançada há poucas semanas, já conquistou espaço entre as 20 faixas mais ouvidas no Brasil, conforme o Spotify. A popularidade de Descer pra BC firmou Brenno & Matheus como uma das duplas mais promissoras do cenário sertanejo, que trabalha também os hits Sítio Sonho Meu e Aí, Cowboy!.

Para Brenno & Matheus, naturais de Astorga, no Paraná, a presença no Réveillon de Machadinho é uma oportunidade única de se conectar ainda mais com seu público e expandir o sucesso de Descer pra BC.

— Estamos muito felizes com essa oportunidade de cantar para o público de Machadinho e levar nossa música para essa festa tão especial — diz Brenno em material enviado pela assessoria de comunicação da prefeitura de Machadinho para a coluna.

Matheus também se mostra empolgado:

— É uma honra fazer parte de um evento tão grandioso e poder ver nossa música sendo tão bem recebida. Vamos fazer essa virada de ano ser inesquecível.