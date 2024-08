Dupla gaúcha 50 Tons de Pretas sai em turnê nacional com o disco "Dengo"

Os fãs da 50 Tons de Pretas estão orgulhosos. As cantoras e instrumentistas gaúchas Dejeane Arruée e Graziela Pires apresentaram um pacote de novidades nos últimos meses, que inclui lançamento do single Oración, novo álbum Dengo, produzido a partir de recursos do edital Natura Musical 2023, e turnê com shows no Rio Grande do Sul e em São Paulo.