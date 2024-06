A Câmara dos Deputados anunciou, em 22 de maio, que Zileide Silva é a primeira vencedora do Prêmio Glória Maria de Jornalismo. A entrega do prêmio será em sessão solene no dia 7 de agosto. A honraria será concedida anualmente, simbolizada por uma medalha e um diploma, ao profissional cujo trabalho tenha destaque no jornalismo brasileiro.