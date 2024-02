O Davi é um chato, sim, mas nada justifica a perseguição que ele sofre. O brother teve uma fala homofóbica no início do BBB 24 e não passo pano de jeito algum. Agora, chamá-lo de manipulador, dizer que ele tem um "olhar agressivo" e isolá-lo do convívio da casa é muito pesado. Chega a ser cruel.