Na cobertura do #PartiuVerãoBemPraTi, os repórteres Juliano Castro, Tiago Boff e Vitor Rosa vão percorrer os principais pontos que atraem os gaúchos neste dias de calorão. A intenção da equipe é conversar com turistas, mostrar belas paisagens e novas possibilidades de passeios. E neste verão, o público que encontrar a turma da RBS TV por aí vai ter a oportunidade de conhecer a "Veronete", caminhonete instagramável da emissora, que circulará pelos principais pontos turísticos do verão equipada com cadeiras de praia e guarda-sol . Quem quiser posar para cliques e postar nas redes sociais, pode ficar à vontade!