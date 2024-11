Comércio exterior

Danone reafirma compra de soja brasileira após polêmica sobre boicote

Diretor financeiro da empresa europeia afirmou, na semana passada, que a companhia daria prioridade à compra do produto de fornecedores da Ásia, por questões relacionadas à sustentabilidade. Manifestação gerou reações de produtores e do governo do Brasil

01/11/2024 - 20h48min Compartilhar Compartilhar