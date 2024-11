PIM Notícia

Indústria cresce 1,1% em setembro, aponta pesquisa do IBGE

Principais altas do mês vieram dos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com 4,3%, e alimentação, com 2,3% em comparação com agosto

01/11/2024 - 10h15min Atualizada em 01/11/2024 - 10h25min Compartilhar Compartilhar