Com demanda atípica da Coreia do Sul, exportações da indústria de máquinas e equipamentos crescem 61,2% no RS

Após oscilar nos últimos meses, a indústria de máquinas e equipamentos voltou a apresentar alta nas exportações. As vendas externas desse segmento cresceram 61,2% em setembro deste ano ante o mesmo mês de 2023. Além de representar o maior avanço do ramo em 2024, nesse recorte interanual, o salto teve peso importante dentro do movimento de alta dos embarques da indústria como um todo no período, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).