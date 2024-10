"Gasolina tem 27% de etanol. Com nova lei, é possível chegar a 35%", diz Geraldo Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, voltou a afirmar, na manhã desta terça-feira (22), que, dentro do programa Nova Indústria Brasil (NIB), há preocupação com a mobilidade verde, o que estimulou a indústria automotiva a anunciar R$ 130 bilhões de investimentos no Brasil. Junto com esses investimentos, o governo aprovou a lei que permitirá o aumento da adição de etanol na gasolina de atuais 27% para 35%.