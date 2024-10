Um estudo elaborado pela LCA Consultoria Econômica em parceria com uma organização que reúne empresas de apostas esportivas sustenta que o tamanho do mercado das bets e seu impacto sobre o orçamento dos brasileiros são inferiores ao estimado em outros levantamentos divulgados recentemente, como uma análise do Banco Central que projetou repasses de pelo menos R$ 216 bilhões ao ano às plataformas.