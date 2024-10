Indústria de Goiás construirá fábrica de R$ 181 milhões no RS para produzir ração e óleo de soja

Empresa de Alexânia, no interior de Goiás, o Grupo Vitaborges investirá R$ 181 milhões para instalar uma uma fábrica de ração animal e uma unidade de processamento de soja em Trindade do Sul, no norte gaúcho. O valor será tomado em crédito com o Banco do Brasil. À Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a empresa pediu agilidade na emissão da licença ambiental e incentivo fiscal para compra de maquinário.