Veja imagens da nova cachaçaria de R$ 45 milhões que terá caldeira a energia solar

Ficaram prontas as imagens feitas para a coluna para mostrar como ficará a fábrica de R$ 45 milhões da cachaçaria Weber Haus em Ivoti. O prédio terá 7,8 mil metros quadrados. Além de cachaça, será ampliada a produção de rum, gim e uísque. A terraplanagem do terreno já começou. O CEO Evandro Weber destaca a caldeira elétrica, abastecida por painéis solares. Será usada inteligência artificial no alambique para controle das válvulas eletrônicas. O resíduo da cana de açúcar será matéria-prima de cosméticos, adoçantes e plástico verde.