Com sede em Porto Alegre e no mercado do aço desde 1979, a Sampaio construirá uma fábrica de R$ 120 milhões no Espírito Santo para duplicar e talvez até triplicar a produção. A pedra fundamental da obra foi lançada nesta terça-feira (24) com presença de autoridades do governo à empresa de energia daquele Estado. Em dois anos, a unidade gerará 300 empregos diretos e 600 indiretos.