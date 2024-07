Depois de uma safra frustrada pelo excesso de chuva em decorrência do El Niño no ano passado, as condições climáticas devem favorecer o desenvolvimento das culturas de inverno este ano no Estado. A safra da estação pode superar 5,2 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul em 2024, uma recuperação de 55,5% sobre a produção do ciclo anterior.