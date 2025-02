Sexta-feira deve ter presença de chuva irregular em parte do Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, a máxima deve atingir os 31ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (7) será com predomínio de sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Mesmo após pancadas de chuvas em algumas áreas no dia anterior, as temperaturas seguem elevadas no Estado.

O território gaúcho segue sob alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a Climatempo, a interação entre a umidade e a atmosfera aquecida mantém o tempo instável em partes da região Sul.

No período da tarde, essa combinação entre o calor e a umidade deve favorecer pancadas de chuva irregulares no centro e norte gaúcho. Entre a região das Missões, Planalto e Serra, haverá condições para precipitação mais forte, podendo ser acompanhada por rajadas de vento e raios.

A tendência é que o início do final de semana seja marcado pela permanência da instabilidade. O sol aparece entre nuvens durante boa parte do dia, com possibilidade de chuva com comportamento irregular no Planalto, Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Veja a previsão para a sua região nesta sexta-feira:

Região Metropolitana

A previsão indica que o dia será de sol entre nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 23ºC e 31ºC.

Campanha

Sexta-feira será de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 17ºC e, a máxima, os 30ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o tempo fica firme. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 24ºC e 37ºC.

Litoral Norte

A região deve observar sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o tempo fica firme. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, 26ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol entre nuvens na sexta-feira. Não chove. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 21ºC e 27ºC.

Região Central

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 22ºC e, a máxima, de 32ºC.

Região Noroeste

O dia será de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 32ºC.

Região Norte

A previsão indica que o dia será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 20ºC e 31ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre algumas nuvens durante o dia. Há possibilidade de tempo instável em parte da região. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 27ºC.

Serra

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Há condições para chuva durante o dia. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 18ºC e 28ºC.

*Produção: Carolina Dill