Capotamento na RS-115 deixa seis pessoas feridas

Segundo os bombeiros vitimas não se feriram gravemente. Corpo de Bombeiros de Taquara / Divulgação

Seis pessoas ficaram feridas após um carro capotar na RS-115 em Taquara, no Vale do Paranhana. O acidente ocorreu no início da manhã deste sábado (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo, um Volkswagen Polo capotou na altura do km 3. O motorista trafegava no sentido Taquara-Igrejinha quando perdeu o controle do carro e saiu da pista.

Leia Mais Rio Grande do Sul tem ao menos duas rodovias estaduais com bloqueios totais após temporal