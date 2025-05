Sete municípios do RS registram chuva acima do esperado para maio em apenas 24 horas

Arroio Barriga subiu e passou por cima da RS-287 em Novo Cabrais, na Região Central, interrompendo o trânsito. Leandro de Almeida / Arquivo Pessoal

Sete municípios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul registraram volume de chuva acima do esperado para o mês de maio em 24 horas, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgados na manhã desta sexta-feira (9). Uma das áreas mais afetadas até o momento é a Região Central.

Choveu 188,2 milímetros em Cachoeira do Sul e 162,6mm em Faxinal do Soturno no período. O acumulado ultrapassou a média de chuva prevista para o mês de maio em ambos os municípios, que é de 120mm em Cachoeira do Sul e 134mm em Faxinal do Soturno, conforme a Climatempo.

Em Santa Maria, o acumulado chegou a 149 milímetros conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. A marca é 13 milímetros acima do esperado para o mês.

A chuva também foi intensa na Fronteira Oeste, com chuva além do esperado para o mês de maio em Alegrete e Rosário do Sul em apenas 24 horas. O acumulado ultrapassou os 147,2 milímetros em Alegrete, que tem média mensal de 123mm, e superou os 120 milímetros em Rosário do Sul, 5mm acima do projetado para o mês (115mm).

Cachoeira do Sul, Região Central: 188,2mm | Esperado para maio: 120mm, segundo a Climatempo

Faxinal do Soturno, Região Central: 162,6mm | Esperado para maio: 134mm

Alegrete, Fronteira Oeste: 147,2mm | Esperado para maio: 123mm

Rosário do Sul, Fronteira Oeste: 144,4mm | Esperado para maio: 115mm

Caçapava do Sul, Campanha: 134,8mm | Esperado para maio: 115mm

São Borja, Fronteira Oeste: 133,8mm | Esperado para maio: 120mm

Santa Maria, Região Central: 149mm | Esperado para maio: 136

Embora o acumulado em 24 horas chame atenção, a chuva foi mais expressiva nas últimas 12 horas, período que concentra boa parte do volume registrado até o momento na Região Central. Em Cachoeira do Sul, o Cemaden indica 179,4 milímetros de precipitação no período, e 120 milímetros em Santa Maria.

Acumulado acima do esperado para o mês em Santa Maria

Até o fim da manhã desta sexta-feira, Santa Maria registrou 149 milímetros de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O acumulado é maior do que a média esperada para todo o mês de maio, que é de 136 milímetros.

Cinco famílias estão desalojadas, duas casas foram destelhadas e 40 famílias reportaram algum tipo de dano. Dos 40 bairros do município, 20 têm problemas de alagamentos. Parte do muro da Escola Medianeira, da rede particular de ensino, cedeu por causa da chuva.

Três escolas da rede municipal e quatro unidades de saúde tiveram as atividades suspensas.