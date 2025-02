Inmet amplia alerta de calor intenso para diversas partes do Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou, nesta quarta-feira (5), alerta de grande perigo de calor intenso em diversas partes do Rio Grande do Sul.

Com grau de severidade vermelho — o maior na escala de risco —, o aviso entrou em vigor às 11h e vai até as 20h da próxima segunda-feira (10).

Onda de calor

A marca de 43,8°C foi aferida por volta das 15h na estação automática do Inmet, localizada no município de Quaraí , na Fronteira Oeste.

O valor superou o recorde anterior de 42,9°C , registrado em Uruguaiana no dia 27 de fevereiro de 2022, e passa a ser a maior medição em 115 anos no Estado.

O Rio Grande do Sul continuará enfrentando calor intenso nesta quarta-feira . O dia será ensolarado, com temperaturas elevadas e previsão de que os termômetros ultrapassem, novamente, os 40°C na Fronteira Oeste.

Segundo a Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão sobre a costa deve estimular instabilidades no Rio Grande do Sul entre o fim da tarde e a noite. Chuvas isoladas são esperadas no Oeste, no Norte e na Serra.